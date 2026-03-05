Стало известно, сколько мужчин не будут дарить подарки на 8 Марта

Треть мужчин не планируют дарить женщинам подарки на 8 Марта. Это следует из опроса kp.ru, результаты которого прокомментировала психолог Ирина Коржаева.

Согласно результатам исследования, в этом году 34% респондентов не собираются дарить подарки близким женщинам. По мнению специалиста, многие россияне не хотят это делать, поскольку «слабый пол» отбил у них желание.

«Оно и понятно: «это не то, это не так» — уже лучше никак, все-равно будет недовольна. А многие мужчины просто одиноки — им некому дарить подарки», — объяснила психолог.

При этом опрос показал, что 20% мужчин планируют преподнести избраннице цветы, другие 16% подарят женщинам деньги, еще 4% поздравят с помощью украшений, вещей для дома или сладости, а 3% подарят одежду, белье или билеты в театр и кино.

Психолог Дарья Дугенцова до этого говорила, что выбрать удачный подарок женщине на 8 Марта поможет внимание к ее личности, желаниям и хобби. По ее словам, такая же логика должна распространяться и на поздравительные слова.

Ранее россиянки назвали самый желанный подарок на 8 Марта.