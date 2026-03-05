Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Общество

Стало известно, сколько мужчин не будут дарить подарки на 8 Марта

KP.RU: 34% мужчин не планируют дарить женщинам подарки на 8 Марта
Shutterstock/fizkes

Треть мужчин не планируют дарить женщинам подарки на 8 Марта. Это следует из опроса kp.ru, результаты которого прокомментировала психолог Ирина Коржаева.

Согласно результатам исследования, в этом году 34% респондентов не собираются дарить подарки близким женщинам. По мнению специалиста, многие россияне не хотят это делать, поскольку «слабый пол» отбил у них желание.

«Оно и понятно: «это не то, это не так» — уже лучше никак, все-равно будет недовольна. А многие мужчины просто одиноки — им некому дарить подарки», — объяснила психолог.

При этом опрос показал, что 20% мужчин планируют преподнести избраннице цветы, другие 16% подарят женщинам деньги, еще 4% поздравят с помощью украшений, вещей для дома или сладости, а 3% подарят одежду, белье или билеты в театр и кино.

Психолог Дарья Дугенцова до этого говорила, что выбрать удачный подарок женщине на 8 Марта поможет внимание к ее личности, желаниям и хобби. По ее словам, такая же логика должна распространяться и на поздравительные слова.

Ранее россиянки назвали самый желанный подарок на 8 Марта.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!