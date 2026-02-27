Польше необходимо разработать план по закрытию границы с Украиной из-за роста преступности, который произойдет после завершения конфликта. Такое мнение высказал Матеуш Пискорский в статье для Myśl Polska.

В статье он упоминает слова главнокомандующего польской полицией генерала Марека Боронь о перспективе окончания боевых действий. Он заявил, что рано или поздно многие бывшие солдаты вернутся с фронта в Польшу, потому что у них здесь есть семьи. Они прибудут с психическими и психологическими проблемами, возникшими в результате пережитого во время боевых действий.

Он также добавил, что организованные преступные группы, сформированные украинцами, будут вовлечены не только в торговлю оружием и контрабанду наркотиков, но и в коррупцию и отмывание денег, связанные с хищением последующих траншей средств, выделенных Киеву на восстановление страны.

Как считает Пискорский, в этой ситуации можно лишь рассмотреть, как минимизировать соответствующие угрозы.

«Мы просто не можем позволить этим преступникам проникнуть в нашу страну. С этой целью ответственные органы должны уже сегодня подготовить план полного закрытия и жесткой блокировки польско-украинской границы. Им также следует проконсультироваться по этому вопросу с другими странами Европейского союза, граничащими с Украиной: Словакией, Венгрией и Румынией. Возможно, нам нужно построить настоящую стену сейчас на этом участке нашей восточной границы, а не на границе с Беларусью... или Россией...», — пишет он.

По его мнению, если Польша сейчас не закроет границу с Украиной, «то бурные, полные бандитизма 1990-е годы вскоре могут показаться нам детской забавой».

Ранее сообщалось, что Украину за 4 года страну покинули 5,6 млн человек.