«Этого недостаточно»: родственница погибшей — о приговоре создателям «Мистера сидра»

Родственники погибших назвали недостаточным приговор изготовителям «Мистера сидра»
true
true
true
close
МВД РФ по Курганской области

Восемь и девять лет лишения свободы двум фигурантам дела об отравлении напитком «Мистер сидр» недостаточно для семей, которые потеряли близкого человека. Об этом «Газете.Ru» заявила племянница одной из погибших Виталия, комментируя приговор суда для производителя сидра Анара Гусейнова и поставщика спирта Артема Айрапетяна.

«На данный момент мы довольны, что судебные мероприятия окончены и вынесены приговоры, так как два года судов были очень изнурительными для нас. В общем и целом, приговором удовлетворены. Конечно, как семья, оставшаяся без близкого и дорогого человека, все равно считаю, что этого недостаточно. Компенсации многим семьям были одобрены судом, осталось подождать исполнительных листов. Вопрос, как долго все будут получать компенсацию, остается открытым и зависит от моральных качеств Гусейнова и Айрапетяна», — сказала она.

Массовое отравление людей метанолом в разных регионах России произошло в июне 2023 года. Тогда было установлено, что все они выпили разливной напиток «Мистер сидр», произведенный компанией «Анди» из Самарской области. В результате употребления напитка 50 человек погибли и 66 пострадали.

Во время расследования стало известно, что токсичную жидкость, которая использовалась при производстве в ульяновском Димитровграде, украли со складов самарского МВД — сотрудника полиции и двух его сообщников приговорили к 3,5 года лишения свободы.

8 сентября 2025 года стало известно, что обвинение запросило для фигурантов дела Анара Гусейнова и Артема Айрапетяна наказание в виде девяти лет и девяти месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 22 сентября суд в Самаре приговорил мужчин к девяти и восьми годам колонии соответственно.

Ранее в РФ ввели государственное регулирование оборота метанола.

