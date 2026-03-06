Размер шрифта
В Венгрии задержали 7 украинских инкассаторов, перевозивших десятки миллионов долларов

Ощадбанк: задержанные в Венгрии украинские инкассаторы перевозили $80 млн
Zsolt Biczo/Shutterstock/FOTODOM

Украинский Ощадбанк заявил, что его инкассаторы, которых задержали в Венгрии, перевозили около $80 млн, €35 млн и 9 кг золота.

«Объем ценностей, которые находились в похищенных автомобилях, составлял $80 млн, €35 млн и 9 кг золота», — рассказали в пресс-службе госбанка.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что руководство Венгрии якобы похитило семерых граждан Украины — сотрудников Ощадбанка во время выполнения рейса.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рискует столкнуться с применением военной силы, если продолжит блокировать €90 млрд на нужды Вооруженных сил Украины. По словам Зеленского, адрес венгерского политика могут передать украинским военным, которые позвонят ему и пообщаются «на своем языке». Венгрия на официальном уровне заявила о недопустимости подобных угроз. В Госдуме считают, что жизнь Орбана находится в опасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Европе призвали прекратить спонсировать Зеленского после угроз Орбану.

 
