В Венгрии задержали 7 украинских инкассаторов, перевозивших десятки миллионов долларов

Украинский Ощадбанк заявил, что его инкассаторы, которых задержали в Венгрии, перевозили около $80 млн, €35 млн и 9 кг золота.

«Объем ценностей, которые находились в похищенных автомобилях, составлял $80 млн, €35 млн и 9 кг золота», — рассказали в пресс-службе госбанка.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что руководство Венгрии якобы похитило семерых граждан Украины — сотрудников Ощадбанка во время выполнения рейса.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рискует столкнуться с применением военной силы, если продолжит блокировать €90 млрд на нужды Вооруженных сил Украины. По словам Зеленского, адрес венгерского политика могут передать украинским военным, которые позвонят ему и пообщаются «на своем языке». Венгрия на официальном уровне заявила о недопустимости подобных угроз. В Госдуме считают, что жизнь Орбана находится в опасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

