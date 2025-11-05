Врач предупредил о скрытой опасности клубники

Испанский врач и эксперт по общественному здравоохранению Давид Сеспедес предупредил о высокой концентрации пестицидов в клубнике. По его словам, эта ягода накапливает больше химических веществ, чем большинство других фруктов и овощей. Об этом эксперт рассказал в интервью изданию Mirror.

Пестициды — это химические вещества, которые используются для уничтожения или подавления развития вредных организмов, таких как насекомые, сорняки, грибки и другие. Также пестициды могут применяться для борьбы с паразитами и переносчиками инфекций, опасных для животных и человека. Тем не менее, некоторые пестициды могут стать причиной острого отравления или привести к развитию некоторых хронических заболеваний.

Эксперт отмечает: многие люди считают, что достаточно просто промыть клубнику под водой, чтобы избавиться от вредных веществ.

«Самая распространенная ошибка — промыть ягоды в течение нескольких секунд под водопроводной водой, а потом хранить их влажными в холодильнике. Такой способ не только не удаляет остатки пестицидов, но и ускоряет порчу продукта», — отметил Сеспедес.

Чтобы снизить риск воздействия химикатов, он рекомендует замачивать клубнику на 10 минут в воде с солью или трехпроцентным уксусом, тщательно сушить и хранить в хорошо проветриваемом контейнере. Специалист предупреждает: даже небольшое количество пестицидов может со временем наносить вред здоровью, особенно детям и людям с ослабленным иммунитетом.

