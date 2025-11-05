На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач предупредил о скрытой опасности клубники

Mirror: клубника накапливает больше пестицидов, чем другие фрукты
true
true
true
close
Pexels

Испанский врач и эксперт по общественному здравоохранению Давид Сеспедес предупредил о высокой концентрации пестицидов в клубнике. По его словам, эта ягода накапливает больше химических веществ, чем большинство других фруктов и овощей. Об этом эксперт рассказал в интервью изданию Mirror.

Пестициды — это химические вещества, которые используются для уничтожения или подавления развития вредных организмов, таких как насекомые, сорняки, грибки и другие. Также пестициды могут применяться для борьбы с паразитами и переносчиками инфекций, опасных для животных и человека. Тем не менее, некоторые пестициды могут стать причиной острого отравления или привести к развитию некоторых хронических заболеваний.

Эксперт отмечает: многие люди считают, что достаточно просто промыть клубнику под водой, чтобы избавиться от вредных веществ.

«Самая распространенная ошибка — промыть ягоды в течение нескольких секунд под водопроводной водой, а потом хранить их влажными в холодильнике. Такой способ не только не удаляет остатки пестицидов, но и ускоряет порчу продукта», — отметил Сеспедес.

Чтобы снизить риск воздействия химикатов, он рекомендует замачивать клубнику на 10 минут в воде с солью или трехпроцентным уксусом, тщательно сушить и хранить в хорошо проветриваемом контейнере. Специалист предупреждает: даже небольшое количество пестицидов может со временем наносить вред здоровью, особенно детям и людям с ослабленным иммунитетом.

Ранее были названы правила хранения овощей в городской квартире.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами