Диетолог назвала суточную норму шоколадных конфет

Диетолог Кованова: в день можно есть не больше трех шоколадных конфет

В день без вреда для здоровья можно есть не более двух-трех шоколадных конфет. Об этом aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова.

«В хороших шоколадных конфетах нет ничего плохого, если есть их по 2-3 штуки в день», — объяснила эксперт.

При этом она подчеркнула, что у кондитерских изделий должен быть хороший состав. Важно, чтобы при их изготовлении использовались натуральные компоненты, такие как какао-масла, лецитин и натуральный ванилин.

По словам диетолога, также важно, чтобы в шоколаде содержалось от 70% какао-бобов.

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина до этого говорила, что определить качественный шоколад можно благодаря содержанию в нем какао-бобов. По словам эксперта, этот показатель должен быть не ниже 70%. Помимо этого, в продукте должны быть какао-масло, какао-порошок и натуральный сахар.

