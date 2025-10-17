Стала известна судьба цыгана, укравшего икону из храма во время крещения

Тракторозаводский районный суд Челябинска приговорил к трем годам условно представителя цыганской диаспоры, который украл из храма Василия Великого столетнюю икону Божьей Матери. Об этом сообщила прокуратура Челябинской области.

«Установлено, что подсудимый, находясь в помещении главного храма Святителя Василия Великого, похитил икону «Не рыдай мене мати» стоимостью 15 тыс. руб., которая, согласно заключению эксперта, является культурной ценностью», – отметили в надзорном органе.

Впоследствии фигуранта признали виновным по статье 164 («Хищение предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность») УК РФ. Как сообщается, его адвокат настаивал на прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, так как представители церкви заявили об отсутствии претензий после того, как икону вернули.

Кража произошла 8 января во время крещения двух младенцев. На записях с камер в храме видно, как после церемонии крещения один из присутствующих родственников подходит к алтарю. Он кланяется и крестится перед иконой, после чего неожиданно достает из раки образ, прячет его за пазуху и беспрепятственно покидает храм.

Позже другой гость, также участник крещения из числа родственников, забирает еще одну икону, закрепленную на стене храма. В этот момент женщина с ребенком бросает ему пеленку, использованную во время крещения. В нее злоумышленник обернул икону, после чего покинул храм.

Ранее в МВД рассказали, как задерживали укравших иконы цыган.