Почти половина россиян не смогли бы провести день без гаджетов

KP.RU: 48% россиян признались, что не смогли бы отказаться от гаджетов на день

Почти половина россиян признались, что не смогли бы отказаться от использования гаджетов даже на один день. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 48% респондентов имеют зависимость от гаджетов и отмечают, что не смогли бы не пользоваться ими даже на протяжении суток. Эти россияне отметили, что их родные хотят постоянно быть с ними на связи. Помимо этого, они могут получить важные сообщения с работы, а также хотят использовать привычные развлечения, которые тоже заключаются в смартфонах, ноутбуках и другой технике.

Однако другие 50% участников опроса заявили, что с легкостью могли бы отказаться от использования гаджетов на день. При этом респонденты отметили, что если бы они сочли необходимым отдохнуть от устройств, то легко сделали бы это и всегда нашли бы себе другое занятие. Некоторые также подчеркнули, что специально устраивали себе подобные проверки или с определенной периодичностью организуют цифровой детокс.

Оставшиеся 2% проголосовали за вариант «другое».

Клинический психолог Лилия Гладких до этого предупреждала, что попытки полностью отказаться от использования мобильного телефона даже на один день может обернуться сильной тревогой. По ее словам, причиной такого состояния зачастую становится потеря ощущения контроля и безопасности.

