Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Общество

Почти половина россиян не смогли бы провести день без гаджетов

KP.RU: 48% россиян признались, что не смогли бы отказаться от гаджетов на день
Zhenny-zhenny/Shutterstock/FOTODOM

Почти половина россиян признались, что не смогли бы отказаться от использования гаджетов даже на один день. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 48% респондентов имеют зависимость от гаджетов и отмечают, что не смогли бы не пользоваться ими даже на протяжении суток. Эти россияне отметили, что их родные хотят постоянно быть с ними на связи. Помимо этого, они могут получить важные сообщения с работы, а также хотят использовать привычные развлечения, которые тоже заключаются в смартфонах, ноутбуках и другой технике.

Однако другие 50% участников опроса заявили, что с легкостью могли бы отказаться от использования гаджетов на день. При этом респонденты отметили, что если бы они сочли необходимым отдохнуть от устройств, то легко сделали бы это и всегда нашли бы себе другое занятие. Некоторые также подчеркнули, что специально устраивали себе подобные проверки или с определенной периодичностью организуют цифровой детокс.

Оставшиеся 2% проголосовали за вариант «другое».

Клинический психолог Лилия Гладких до этого предупреждала, что попытки полностью отказаться от использования мобильного телефона даже на один день может обернуться сильной тревогой. По ее словам, причиной такого состояния зачастую становится потеря ощущения контроля и безопасности.

Ранее психолог объяснила, почему не стоит бороться с зависимостью от коротких видео.

 
Теперь вы знаете
Электронный дневник школьника 2026: как зарегистрироваться, нужно ли платить и можно ли ходить с бумажным
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!