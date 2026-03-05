Россиян предупредили о рисках при отказе от смартфона на день

Психолог Гладких: отказ от смартфона на сутки может вызвать сильную тревогу

Попытки полностью отказаться от использования мобильного телефона даже на один день может обернуться сильной тревогой. Причиной такого состояния зачастую становится потеря ощущения контроля и безопасности. Об этом РИАМО рассказала клинический психолог Лилия Гладких.

По словам эксперта, человек, который выключил смартфон и остался наедине с самим собой, рискует столкнуться с ухудшением эмоционального состояния.

«Телефон для современного человека — это инструмент тотального контроля: за детьми, за родителями, за работой. Потеря этой связи переживается психикой как потеря безопасности», — объяснила она.

Психолог отметила, что если человеку удается справиться с тревогой, возникающей без телефона, наступает этап сенсорной разгрузки и встречи с самим собой. Появляется возможность понять собственные мысли, почувствовать свое тело и вспомнить события из прошлого.

Особенно полезно отказываться от использования гаджета во время общения с близкими. Рекомендуется убирать телефон с видного места, чтобы контакт с родными и друзьями становился более живым и ярким.

Тем, кому сложно отказаться от смартфона на сутки, специалист посоветовала начать с небольших шагов. Следует откладывать телефон только на время семейного ужина, прогулок или общения с близкими.

