Россиян предупредили о рисках при отказе от смартфона на день

Попытки полностью отказаться от использования мобильного телефона даже на один день может обернуться сильной тревогой. Причиной такого состояния зачастую становится потеря ощущения контроля и безопасности. Об этом РИАМО рассказала клинический психолог Лилия Гладких.
По словам эксперта, человек, который выключил смартфон и остался наедине с самим собой, рискует столкнуться с ухудшением эмоционального состояния.
«Телефон для современного человека — это инструмент тотального контроля: за детьми, за родителями, за работой. Потеря этой связи переживается психикой как потеря безопасности», — объяснила она.
Психолог отметила, что если человеку удается справиться с тревогой, возникающей без телефона, наступает этап сенсорной разгрузки и встречи с самим собой. Появляется возможность понять собственные мысли, почувствовать свое тело и вспомнить события из прошлого.
Особенно полезно отказываться от использования гаджета во время общения с близкими. Рекомендуется убирать телефон с видного места, чтобы контакт с родными и друзьями становился более живым и ярким.
Тем, кому сложно отказаться от смартфона на сутки, специалист посоветовала начать с небольших шагов. Следует откладывать телефон только на время семейного ужина, прогулок или общения с близкими.
До этого Гладких предупреждала, что попытки бороться с привычкой часто смотреть короткие видеоролики могут только усилить зависимость от подобного контента.
