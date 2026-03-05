Размер шрифта
Россиян предупредили о рисках при отказе от смартфона на день

Психолог Гладких: отказ от смартфона на сутки может вызвать сильную тревогу
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Попытки полностью отказаться от использования мобильного телефона даже на один день может обернуться сильной тревогой. Причиной такого состояния зачастую становится потеря ощущения контроля и безопасности. Об этом РИАМО рассказала клинический психолог Лилия Гладких.

По словам эксперта, человек, который выключил смартфон и остался наедине с самим собой, рискует столкнуться с ухудшением эмоционального состояния.

«Телефон для современного человека — это инструмент тотального контроля: за детьми, за родителями, за работой. Потеря этой связи переживается психикой как потеря безопасности», — объяснила она.

Психолог отметила, что если человеку удается справиться с тревогой, возникающей без телефона, наступает этап сенсорной разгрузки и встречи с самим собой. Появляется возможность понять собственные мысли, почувствовать свое тело и вспомнить события из прошлого.

Особенно полезно отказываться от использования гаджета во время общения с близкими. Рекомендуется убирать телефон с видного места, чтобы контакт с родными и друзьями становился более живым и ярким.

Тем, кому сложно отказаться от смартфона на сутки, специалист посоветовала начать с небольших шагов. Следует откладывать телефон только на время семейного ужина, прогулок или общения с близкими.

До этого Гладких предупреждала, что попытки бороться с привычкой часто смотреть короткие видеоролики могут только усилить зависимость от подобного контента.

Ранее россиян предупредили о влиянии уведомлений на аккумулятор смартфона.

 
