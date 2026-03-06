В СК назвали размер ущерба от подрыва моста в Брянской области

Ущерб от подрыва украинскими военными моста в Брянской области в прошлом году, предварительно, превысил 680 миллионов руб. Об этом сообщил Следственный комитет РФ в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что установили причастность украинских военнослужащих к подрыву 31 мая 2025 года автомобильного путепровода сообщением «Брянск — Новозыбков».

«Предварительный размер ущерба превысил 680 млн рублей», — говорится в сообщении.

За совершение данного преступления военнослужащие Сил специальных операций ВСУ привлечены в качестве обвиняемых, организован их международный розыск, добавили в СК.

В ночь на 1 июня в Брянской области в результате подрыва моста произошло крушение пассажирского поезда Климово — Москва. Семь человек получили несовместимые с жизнью травмы, еще более сотни пострадали. На следующий день из-за подрыва обрушился железнодорожный мост в Курской области.

Ранее взрыв произошел на железной дороге в Орловской области.