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ФСБ предотвратила подрыв железнодорожного моста в Саратовской области

ФСБ: в Саратовской области ликвидирован мужчина, готовивший подрыв ж/д моста
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SGr/Shutterstock/FOTODOM

Гражданин России планировал подорвать железнодорожный мост в Саратовской области. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован, сообщили в ФСБ, пишет РИА Новости.

По данным службы, мужчина попался с поличным, когда доставал взрывчатку из тайника. Установлено, что он поддерживал контакты с украинской стороной и намеревался совершить теракт на территории РФ, а после сбежать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил (ВС) России.

На месте происшествия сотрудники ФСБ обнаружили взрывчатку массой 11 кг, пистолет «Макарова» и боеприпасы к нему.

До этого ФСБ задержала трех агентов спецслужб Украины, которые готовили покушение на участника специальной военной операции (СВО). В их числе оказались гражданин России, уроженец Украины и гражданин Белоруссии. Мужчины изготавливали самодельное взрывное устройство, чтобы осуществить подрыв одного из военнослужащих добровольческого батальона Минобороны России.

При сборке бомбы произошла непроизвольная детонация, в результате которой оказались разрушены две квартиры многоэтажного дома в Ханты-Мансийске. Также был задержан гражданин Молдавии, доставивший на личном микроавтобусе компоненты для взрывного устройства.

Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Приготовление к террористическому акту», «Покушение», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Все фигуранты дела заключены под стражу.

Ранее сообщалось, что россиянин пытался устроить теракт после просмотра роликов украинской организации.

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