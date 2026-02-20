Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Общество

Психолог объяснил, почему опасно находиться рядом с партнером 24/7

Психолог Самбурский: привычка пар находиться вместе 24/7 навредит отношениям
NDAB Creativity/Shutterstock/FOTODOM

Партнерам не стоит находиться вместе 24 часа в сутки семь дней в неделю, поскольку это может привести к потере индивидуальности. Об этом «Москве 24» рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

По его словам, такая привычка обычно характерна для самого начала отношений, при этом со временем в здоровой модели необходимость быть вместе круглосуточно исчезает. На ее место приходит баланс между общими делами и личным пространством.

Психолог отметил, что явление, когда люди начинают жить как одна система, чаще вызывается тревожным типом привязанности.

«Что такое созависимость? Это не про количество времени вместе, а про невозможность быть одному. Если жена пошла к подругам, а партнер чувствует тревогу – это созависимость. Если один хочет побыть наедине с собой, а партнер обижается, – та же проблема», – пояснил Самбурский.

Он отметил, что желание побыть одному являются не признаком того, что его разлюбили, и посоветовал говорить второму партнеру не фразу «Я от тебя устал», а «Мне нужно побыть одному, чтобы перезагрузиться», «Я так устроен, мне нужно иногда побыть наедине с собой».

Клинический психолог, юнгианский психотерапевт (школа женской психологии «ЛЕЛЕЯ») Мария Царева до этого говорила, что романтические свидания спустя годы совместной жизни способны не только освежить чувства, но и укрепить эмоциональную связь между партнерами. Они позволяют вновь пережить трепет первых встреч, но уже на новом, более осознанном уровне.

Ранее психолог рассказал, какие люди больше склонны к романтическим отношениям с ИИ.
 
Теперь вы знаете
Россия замедлила параллельный импорт. Что будет с ценами на Apple и другие товары из-за рубежа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!