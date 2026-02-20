Психолог объяснил, почему опасно находиться рядом с партнером 24/7

Партнерам не стоит находиться вместе 24 часа в сутки семь дней в неделю, поскольку это может привести к потере индивидуальности. Об этом «Москве 24» рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

По его словам, такая привычка обычно характерна для самого начала отношений, при этом со временем в здоровой модели необходимость быть вместе круглосуточно исчезает. На ее место приходит баланс между общими делами и личным пространством.

Психолог отметил, что явление, когда люди начинают жить как одна система, чаще вызывается тревожным типом привязанности.

«Что такое созависимость? Это не про количество времени вместе, а про невозможность быть одному. Если жена пошла к подругам, а партнер чувствует тревогу – это созависимость. Если один хочет побыть наедине с собой, а партнер обижается, – та же проблема», – пояснил Самбурский.

Он отметил, что желание побыть одному являются не признаком того, что его разлюбили, и посоветовал говорить второму партнеру не фразу «Я от тебя устал», а «Мне нужно побыть одному, чтобы перезагрузиться», «Я так устроен, мне нужно иногда побыть наедине с собой».

Клинический психолог, юнгианский психотерапевт (школа женской психологии «ЛЕЛЕЯ») Мария Царева до этого говорила, что романтические свидания спустя годы совместной жизни способны не только освежить чувства, но и укрепить эмоциональную связь между партнерами. Они позволяют вновь пережить трепет первых встреч, но уже на новом, более осознанном уровне.

Ранее психолог рассказал, какие люди больше склонны к романтическим отношениям с ИИ.