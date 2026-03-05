Психолог дала советы, как выбрать идеальный подарок на 8 Марта

Выбрать удачный подарок женщине на 8 Марта поможет внимание к ее личности, желаниям и хобби. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала психолог Дарья Дугенцова.

Специалист напомнила, что все подарки должны быть показателем внимания и отношения к получателю. Поэтому при выборе презента на 8 Марта в первую очередь важно ориентироваться на личность женщины.

«Первое — стоит вспомнить, говорила ли она о каких-то своих желаниях или о конкретных предметах, которые хочет. Это всегда классно заходит. Второе — нужно задать себе вопрос: этот подарок ей подходит как личности или он все-таки нужен для ее удобства? Потому что если для удобства, то это такое себе удовольствие, а если конкретно под человека подбираем — совсем другой разговор. Ну и третье — надо учитывать интересы женщины, какие-то ее хобби и так далее», — объяснила эксперт.

Такая же логика должна распространяться и на поздравительные слова. Следует сопроводить подарок теплой речью, которая продемонстрирует внимание к личности получательницы. При этом необходимо помнить, что шаблонные фразы и поздравительные открытки из Сети не вызовут позитивную реакцию.

Психолог также добавила, что большинство женщин болезненно воспринимают практичные подарки, в числе которых кухонные принадлежности и другие бытовые вещи. Такие презенты напоминают получательнице лишь о функции, которую она выполняет в семье.

Опрос сервиса по поиску работы и подбору персонала GdeRabota.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показал, что в трети (32,9%) российских компаний сотрудницам хотят подарить цветы на 8 Марта. При этом 22,7% россиянок считают букеты самым приятным способом поздравления. Однако другие 17,1% сотрудниц предпочли бы получить в подарок сертификат или денежный бонус.

