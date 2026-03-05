Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Психолог дала советы, как выбрать идеальный подарок на 8 Марта

Психолог Дугенцова: при выборе подарка нужно брать во внимание личность женщины
Shutterstock/Anna Puzatykh

Выбрать удачный подарок женщине на 8 Марта поможет внимание к ее личности, желаниям и хобби. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала психолог Дарья Дугенцова.

Специалист напомнила, что все подарки должны быть показателем внимания и отношения к получателю. Поэтому при выборе презента на 8 Марта в первую очередь важно ориентироваться на личность женщины.

«Первое — стоит вспомнить, говорила ли она о каких-то своих желаниях или о конкретных предметах, которые хочет. Это всегда классно заходит. Второе — нужно задать себе вопрос: этот подарок ей подходит как личности или он все-таки нужен для ее удобства? Потому что если для удобства, то это такое себе удовольствие, а если конкретно под человека подбираем — совсем другой разговор. Ну и третье — надо учитывать интересы женщины, какие-то ее хобби и так далее», — объяснила эксперт.

Такая же логика должна распространяться и на поздравительные слова. Следует сопроводить подарок теплой речью, которая продемонстрирует внимание к личности получательницы. При этом необходимо помнить, что шаблонные фразы и поздравительные открытки из Сети не вызовут позитивную реакцию.

Психолог также добавила, что большинство женщин болезненно воспринимают практичные подарки, в числе которых кухонные принадлежности и другие бытовые вещи. Такие презенты напоминают получательнице лишь о функции, которую она выполняет в семье.

Опрос сервиса по поиску работы и подбору персонала GdeRabota.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показал, что в трети (32,9%) российских компаний сотрудницам хотят подарить цветы на 8 Марта. При этом 22,7% россиянок считают букеты самым приятным способом поздравления. Однако другие 17,1% сотрудниц предпочли бы получить в подарок сертификат или денежный бонус.

Ранее россиянки назвали самый желанный подарок на 8 Марта.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!