Ветеринар предупредила, какие цветы к 8 Марта могут серьезно навредить питомцам

Ветеринар Сиротин: лилии к 8 Марта могут серьезно навредить питомцам
Многие цветы, подаренные к 8 Марта, содержат опасные токсины, которые могут угрожать здоровью домашних животных. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала ветеринарный врач и зоопсихолог Ангелина Сиротина.

По ее словам, почти все такие растения являются ядовитыми для животных, в частности для кошек. Среди них — все виды фикусов, азалий, диффенбахий, гвоздики, лилии. Они могут спровоцировать сильное отравление у питомцев. Лилии при этом могут привести к аллергическим реакциям у людей. Эксперт призвала размещать подаренные растения в недоступных для питомцев местах.

«Последствия контакта с ядовитым растением могут быть самыми тяжелыми. Владельцам важно понимать, что даже малая доза токсина способна привести к необратимым последствиям. Вплоть до паралича, до повреждения нервной системы, до отека гортани, когда кошка не может дышать», — объяснила Сиротина.

Старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева до этого рассказала «Газете.Ru», что отдых за городом может таить неожиданные угрозы для домашних животных. Многие привычные нашему взгляду дачные растения, которые кажутся безобидными, на самом деле содержат сильнодействующие вещества. Особенно уязвимы перед ними кошки и собаки, чья любознательность может привести к печальным последствиям.

Ранее флорист дала советы по выбору цветов на 8 Марта, чтобы букет простоял дольше.

 
