Названы дачные растения, опасные для домашних животных

Отдых за городом может таить неожиданные угрозы для домашних животных. Многие привычные нашему взгляду дачные растения, которые кажутся безобидными, на самом деле содержат сильнодействующие вещества. Особенно уязвимы перед ними кошки и собаки, чья любознательность может привести к печальным последствиям, рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Например, наперстянка, примечательная своими яркими колокольчиками, содержит дигитоксин, который в медицине используют для лечения сердечных заболеваний. Но у животных он может вызвать острую сердечную недостаточность и привести к летальному исходу», — заявила эксперт.

Особого внимания заслуживают дельфиниумы и другие садовые цветы семейства лютиковых. Их сок содержит алкалоиды, которые могут вызвать у животных паралич мышц. В самых тяжелых случаях это приводит к остановке дыхания и трагическому исходу.

«Многие владельцы даже не подозревают, что угрозу для домашних животных представляют даже обычные луковичные цветы. Тюльпаны, нарциссы и гиацинты в своих стеблях и луковицах содержат алкалоиды, которые при попадании в желудок вызывают тяжелое отравление. В зоне риска находятся щенки и котята, чей организм не может справиться с воздействием алкалоидов», — отметила она.

Не стоит забывать и о дикорастущих растениях. Паслён, который часто встречается на дачных участках, содержит соланин — вещество, опасное и для людей, и для животных. После его употребления у питомцев могут развиться не только проблемы с пищеварением, но и наблюдаться угнетение нервной системы.

«При наличии домашних животных старайтесь тщательно осматривать участок и по возможности удалять опасные растения. Важно отметить, что многие из этих токсинов сохраняют активность даже после высушивания растений, поэтому храните их в местах, недоступных для домашних питомцев. Если же животное съело какое-то растение и вас беспокоит состояние питомца, важно как можно быстрее доставить его к ветеринару», — резюмировала она.

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