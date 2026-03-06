Флорист дала советы по выбору цветов на 8 Марта, чтобы букет простоял дольше

При выборе цветов к 8 Марта важно оценить их внешний вид, розы должны быть с прилегающим зеленым околоцветником, тюльпаны — с закрытыми бутонами. Об этом «Москве 24» рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

По ее словам, в этом случае цветы являются свежими и простоят дольше. В целом при выборе букета эксперт призвала следить за тем, чтобы на листьях, лепестках и стеблях не было коричневых или серых пятен, потому что они могут указывать на наличие мучнистой росы и того, что растение болеет. Лучше всего самостоятельно выбирать цветки для букета, потому что в уже составленные могут добавлять залежавшиеся растения.

«Чтобы цветы простояли дольше, важно как можно быстрее после покупки обрезать стебель под углом 45 градусов где-то на 1,5–2 см и поставить их в обычную, а лучше газированную воду. Последняя будет останавливать процесс увядания с помощью содержащегося в ней углекислого газа,» – заключила Сафронова.

Результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы и подбору персонала GdeRabota.ru (есть у «Газеты.Ru»), до этого показали, что в трети (32,9%) опрошенных российских компаний женщинам планируют дарить цветы на 8 Марта. 22,7% сотрудниц считают их самым приятным форматом поздравления. Еще 17,1% женщин предпочли бы сертификат или денежный бонус. Корпоратив с фуршетом выбрали 9,5%, активный формат на природе — 5%, творческое поздравление — 3,8%.

Ранее россиянам в преддверии 8 Марта рассказали, как продлить жизнь букету.