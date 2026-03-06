Размер шрифта
Врач объяснила, как ожирение россиян зависит от региона проживания

Диетолог Лазуренко: в некоторых регионах ожирением страдают 70% россиян
Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

Специалисты обнаружили, что в Мурманской и Калининградской области избыточный вес имеют 70% жителей, в то время как самые стройные люди живут в регионах Северного Кавказа. На самом деле от региона этот фактор не зависит – в большей степени он складывается на основе рациона, образа жизни, объяснила в беседе с Tsargrad.tv врач-эндокринолог, диетолог, терапевт Наталья Лазуренко.

«Не секрет, что 95% и даже больше процентов ожирения и избыточного веса носит природа алиментарного. По сути, употребление большого количества калорий с едой и меньше траты», — пояснила врач.

Из этого можно сделать вывод, что в северных регионах жители чаще находятся в холодных, некомфортных условиях, что заставляет их искать способы согреться. Для этого большинство используют сладкие напитки – например, кофе с топпингами, а также калорийные, жирные блюда, сладости, которые поддерживают психоэмоциональный фон. То есть преобладают жиры и простые углеводы, которые и приводят к набору лишнего веса, объяснила диетолог.

«Ничего страшного, если перебор по калориям произойдёт, когда человек успел походить, подвигаться, поработать в плане физики мышц. Но в северных регионах холодно, там возможности ходить по улице особо нет. В Калининградской области холодные ветра, осадки. Это же дискомфорт», — отметила врач, добавив, что на фоне большого количества потребляемых калорий и малой подвижности и растет процент людей с ожирением.

До этого ученые подсчитали, что около 37% россиян имеют генотип, связанный с риском абдоминального ожирения. Как рассказала «Газете.Ru» генетик центра MyGenetics Анастасия Сивакова, большинство людей имеют промежуточные генотипы, обеспечивающие гибкий физиологический ответ на различные типы нагрузки. Следовательно, генетика задает диапазон адаптационных возможностей.

Эндокринолог ранее призвал изменить подход к борьбе с ожирением в России.

 
