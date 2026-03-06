Врач объяснила, как ожирение россиян зависит от региона проживания

Специалисты обнаружили, что в Мурманской и Калининградской области избыточный вес имеют 70% жителей, в то время как самые стройные люди живут в регионах Северного Кавказа. На самом деле от региона этот фактор не зависит – в большей степени он складывается на основе рациона, образа жизни, объяснила в беседе с Tsargrad.tv врач-эндокринолог, диетолог, терапевт Наталья Лазуренко.

«Не секрет, что 95% и даже больше процентов ожирения и избыточного веса носит природа алиментарного. По сути, употребление большого количества калорий с едой и меньше траты», — пояснила врач.

Из этого можно сделать вывод, что в северных регионах жители чаще находятся в холодных, некомфортных условиях, что заставляет их искать способы согреться. Для этого большинство используют сладкие напитки – например, кофе с топпингами, а также калорийные, жирные блюда, сладости, которые поддерживают психоэмоциональный фон. То есть преобладают жиры и простые углеводы, которые и приводят к набору лишнего веса, объяснила диетолог.

«Ничего страшного, если перебор по калориям произойдёт, когда человек успел походить, подвигаться, поработать в плане физики мышц. Но в северных регионах холодно, там возможности ходить по улице особо нет. В Калининградской области холодные ветра, осадки. Это же дискомфорт», — отметила врач, добавив, что на фоне большого количества потребляемых калорий и малой подвижности и растет процент людей с ожирением.

До этого ученые подсчитали, что около 37% россиян имеют генотип, связанный с риском абдоминального ожирения. Как рассказала «Газете.Ru» генетик центра MyGenetics Анастасия Сивакова, большинство людей имеют промежуточные генотипы, обеспечивающие гибкий физиологический ответ на различные типы нагрузки. Следовательно, генетика задает диапазон адаптационных возможностей.

