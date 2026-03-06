Размер шрифта
Ветврач назвала процедуры, которые важно провести питомцам весной

Ветврач Романова: ревакцинацию важно провести питомцам весной
olgagorovenko/Shutterstock/FOTODOM

Весной домашних животных важно обработать от паразитов, а также провести им ревакцинацию и диспансеризацию. Об этом «Москве 24» рассказала ветеринарный врач Советской ветклиники Юлия Романова.

По ее словам, с повышением температуры воздуха активизируются клещи, которые могут переносить опасные для питомцев болезни. Эксперт призвала не ждать мая и обработать собак и кошек в момент, когда температура на улице стабильно установится выше 1–3 градусов. Тем, кто находится на натуральном питании, она посоветовала дать курс витаминных комплексов. Это позволит им легче перенести сезонную линьку.

В целом важно предоставить животным регулярный доступ к чистой воде, чтобы их кожа не сохла из-за работы центрального отопления.

«Также стоит посоветоваться с ветеринаром по поводу необходимости гигиенической стрижки. Есть породы, такие как пудель, йоркширский терьер и ши-тцу, которым необходимо весной удалять отмерший подшерсток, чтобы кожа дышала. Однако, например, лайку или хаски стричь категорически нельзя, иначе можно нарушить процесс терморегуляции», — сказала Романова.

Главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев до этого говорил, что при линьке шерсть животных выпадает равномерно, без залысин и воспалений на коже. Однако покраснения, корочки или участки полного облысения могут говорить о развитии дерматологических заболеваний, предупредил эксперт.

Ранее ветеринар предупредил о первых сигналах болезни питомца.

 
