Ветеринар предупредил о первых сигналах болезни питомца

Ветеринар Цыпленков: отказ от корма может говорить о болезни питомца

Внезапная вялость или агрессия, отказ от корма и прогулок могут быть первыми признаками начинающегося заболевания у питомца. Об этом Pravda.Ru рассказал ветеринар Евгений Цыпленков.

По его словам, любые отклонения от нормы стоит воспринимать как первый сигнал проблемы, поэтому важно внимательно следить за этим и разбираться с симптомами. Эксперт отметил, что у некоторых недугов могут быть и специфические проявления.

«Если появляются нервные явления — например, животное кружится, меняется походка или возникают другие необычные движения, — это повод срочно обратиться к врачу. Любое нестандартное поведение, которого раньше не было, требует внимания», — заключил Цыпленков.

Главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев до этого говорил, что при линьке шерсть животных выпадает равномерно, без залысин и воспалений на коже. Однако покраснения, корочки или участки полного облысения могут говорить о развитии дерматологических заболеваний, предупредил эксперт.

