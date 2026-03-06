Россиянам объяснили, сколько нужно пить воды в день

Врач Поляков: в день в холодное время года нужно выпивать 1,5–2 л воды

В холодное время года в день рекомендуется выпивать 1,5–2 л воды, в жару — 2-3 л. Об этом aif.ru рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

По его словам, норма может варьироваться в зависимости от физической активности, температуры воздуха и других факторов, которые влияют на потоотделение и потерю влаги. При этом он усомнился в корректности формул, которые предлагают умножить 30 мл жидкости на фактический вес человека.

«Но эти расчеты учитывают не только воду, но и все жидкости, включая пищу. Жидкие блюда, такие как супы и борщи, и даже сухие продукты содержат определенное количество влаги. Единой формулы расчета конкретно чистой воды для каждого человека нет. Есть лишь рекомендуемый диапазон», — отметил Поляков.

Врач добавил, что людям с нарушениями функции почек иногда может потребоваться сократить потребление воды до 1 л в день. В целом он посоветовал пить воду небольшими порциями, по 150–200 мл за раз маленькими глотками.

Врач-терапевт Красногорской больницы Екатерина Сысоева до этого говорила, что газированная вода не рекомендуется людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) — она может спровоцировать вздутие, изжогу и усиление болевого синдрома.

Ранее россиянам напомнили о важности пить много воды в пост.