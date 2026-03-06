Мошенники придумали новую схему обмана с акциями на маркетплейсах

Мошенники начали использовать популярные маркетплейсы для обмана покупателей. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве пояснили, что злоумышленники покупают или арендуют уже зарегистрированные аккаунты продавцов на площадках. После этого они размещают товары с заметной скидкой. В описании таких товаров мошенники предлагают оформить заказ быстрее и оставляют номер телефона для связи в мессенджере. Там, по данным МВД, продолжается дальнейшее общение с покупателем.

После этого аферисты отправляют ссылку якобы для оформления заказа или резервирования товара. В ведомстве отметили, что она ведет на фишинговую страницу, где злоумышленники пытаются получить платежные данные.

В МВД призвали покупателей соблюдать простые правила безопасности. В частности, в ведомстве советуют не переходить в мессенджеры для оформления покупки и не оплачивать товары по ссылкам вне маркетплейса.

Также мошенники начали выманивать у россиян СМС-коды от личных кабинетов на маркетплейсах, чтобы вывести деньги с карт и оформить в рассрочку товары.

Ранее МВД предупреждало о схеме, где мошенники использовали соцсети для оформления рассрочек на жертвы под видом заработка.