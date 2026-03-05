Мошенники начали красть аккаунты на маркетплейсах

РИА: мошенники выманивают СМС-коды для кражи денег с аккаунтов на маркетплейсах

Мошенники выманивают у россиян СМС-коды от личных кабинетов на маркетплейсах, чтобы вывести деньги с карт и оформить в рассрочку товары. Об этом сообщило РИА Новости.

В материале говорится, что злоумышленники представляются сотрудниками банка и говорят об угрозе сбережениям, после чего просят назвать «специальный код» для перевода средств на безопасный счет. Если его передать, то они получают доступ к аккаунту на маркетплейсе.

Эксперт Галактион Кучава рассказал агентству, что дальше мошенники оформляют дорогие товары в рассрочку через сервисы маркетплейса. Товар получает мошенник через пункт выдачи или курьера, а обязательство платить возникает у владельца аккаунта. Долг начинают взыскивать уже на следующий день после неоплаты первого платежа.

Он посоветовал включать в аккаунте двухфакторную аутентификацию, установить сложные пароли и самозапрет на кредиты, при этом от сплит-кредита он не спасает.

До этого сообщалось, что мошенники получают персональные данные россиян при помощи подъездных чатов.

Ранее в Оренбурге мужчина снял квартиру на сутки, обокрал и сдал ее в аренду.