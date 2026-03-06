Врач рассказала, когда дневной сон может принести пользу взрослым

Короткий дневной сон может быть полезен взрослым для того, чтобы немного отдохнуть и перезагрузиться. Об этом aif.ru рассказала член Ассоциации сомнологов, врач отделения медицины сна Алена Гаврилова.

По ее словам, он должен длиться от 10 до 30 минут.

«Чтобы освежиться и получить вторую волну бодрости, но не уйти в глубокий сон и не сбить режим биологических часов. Если дневной сон длится более получаса, человек может погрузиться в глубокие стадии сна, и пробуждение будет тяжелым. Это может вызвать головную боль, разбитость и снижение ясности мышления», — предупредила Гаврилова.

Врач предупредила, что такой отдых противопоказан людям с бессонницей, поскольку это может ухудшить качество ночного сна. В целом для хорошего сна она посоветовала соблюдать режим даже в выходные, чтобы организму не переходилось перестраиваться.

Научный сотрудник National Geographic Дэн Бюттнер до этого говорил, что регулярный 20-минутный дневной сон способен снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний примерно на треть и тем самым увеличить продолжительность жизни. Бюттнер сослался на данные медицинских исследований, согласно которым короткий дневной сон продолжительностью около 20 минут несколько раз в неделю связан с заметным снижением нагрузки на сердце и сосуды.

