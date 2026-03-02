Размер шрифта
Сомнолог объяснила, как спать днем в неподходящих условиях

Сомнолог Гаврилова: во время дневного сна стоит использовать маску
amedeoemaja/Shutterstock/FOTODOM

Днем лучше всего спать в темном и тихом помещении. Однако, если нет возможности отдохнуть в подходящих условиях, важно следовать нескольким правилам, которые помогут сделать сон более качественным. Об этом aif.ru рассказала член Ассоциации сомнологов, врач отделения медицины сна Алена Гаврилова.

«В идеале лучше лечь в темном и тихом помещении, соблюдая все правила гигиены сна. Некоторые работодатели, проявляя заботу о сотрудниках, устанавливают специальные релакс- или спа-капсулы, либо обустраивают отдельные комнаты отдыха. К сожалению, это доступно не всем, поэтому приходится адаптироваться», — отметила эксперт.

По ее словам, тем, у кого нет возможности качественно отдохнуть днем, следует уснуть хотя бы на пять минут. При этом можно сделать это как в кресле, так и в общественном транспорте.

Облегчить засыпание в неподходящих условиях помогут специальные средства, такие как маска для сна и беруши. Врач подчеркнула, что даже простая маска, которая ограничивает поток света, сделает процесс значительно проще.

Руководитель центра медицины сна МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Калинкин до этого говорил, что вынужденное пробуждение по будильнику сильно вредит здоровью организма. По его словам, регулярный недосып негативно отражается на иммунитете.

Ранее были названы болезни, которые могут вызывать сонливость.

 
