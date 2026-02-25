Размер шрифта
Москвичам рассказали, когда в столице начнется настоящая весна

Синоптик Тишковец: метеовесна в Москве может наступить в середине марта
Евгений Одиноков/РИА Новости

Метеорологическая весна в текущем году может наступить в Москве на пять-семь дней раньше положенного срока, то есть уже к середине марта. Об этом сообщил ведущий специалист Центра Погоды ФОБОС Евгений Тишковец в беседе с информационной службой «Вести».

По его прогнозам, температура воздуха в марте в средних широтах России будет на 1-3°C выше климатической нормы.

«Есть шанс на то, что весна в этом году, метеовесна, которая по календарю обычно в Москве наступает 20-21 марта, придет чуть раньше, ну где-то на 5-7 суток раньше положенных сроков», — сообщил метеоролог.

Тишковец отметил, что в указанный период произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры к положительным отметкам на термометре. Кроме того, ожидается бурное весеннее половодье.

22 февраля начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок заявил, что рекордно снежная зима в России спровоцирована глобальным потеплением.

Ранее синоптик заявил, что в конце февраля в московском регионе ожидаются оттепели и дожди.

 
