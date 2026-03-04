Мужчина ушел из дома после разрыва с девушкой и застрял в грязи на несколько дней

В США мужчину спасли из грязи, в которой он просидел около четырех дней

В США мужчина ушел из дома после разрыва с девушой и был найден застрявшим в грязи по плечи, пишет Guardian.

Житель Флориды Эндрю Гидденс пропал в День святого Валентина, 14 февраля. Родные обратились за помощью и сообщили, что Эндрю был в депрессии после расставания.

23 февраля заместитель шерифа округа Патнам обнаружил брошенный автомобиль Гидденса в районе завода, принадлежащего компании Vulcan Materials Company.

Полицейский связался с представителями Vulcan Materials, попросив их обыскать свою территорию. 25 февраля 36-летнего мужчину нашли застрявшим в грязи по плечи в песчаном карьере. Он находился в критическом состоянии.

Спасательная операция с лестницами, носилками, веревками и поддонами длилась три часа. Пожарные рисковали сами увязнуть, но в итоге вытащили Гидденса и доставили в больницу на вертолете.

Тетя Эндрю отметила, что, вероятно, он просидел в грязи четыре дня.

«Слава Богу, его нашли вовремя. Еще один день, и нам бы так не повезло», — добавила она.

В полиции уточнили, что не рассматривают возможность предъявления Гидденсу каких-либо обвинений «из-за его психического здоровья».

