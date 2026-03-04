Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Мужчина ушел из дома после разрыва с девушкой и застрял в грязи на несколько дней

В США мужчину спасли из грязи, в которой он просидел около четырех дней
Palatka Fire Department

В США мужчина ушел из дома после разрыва с девушой и был найден застрявшим в грязи по плечи, пишет Guardian.

Житель Флориды Эндрю Гидденс пропал в День святого Валентина, 14 февраля. Родные обратились за помощью и сообщили, что Эндрю был в депрессии после расставания.

23 февраля заместитель шерифа округа Патнам обнаружил брошенный автомобиль Гидденса в районе завода, принадлежащего компании Vulcan Materials Company.

Полицейский связался с представителями Vulcan Materials, попросив их обыскать свою территорию. 25 февраля 36-летнего мужчину нашли застрявшим в грязи по плечи в песчаном карьере. Он находился в критическом состоянии.

Спасательная операция с лестницами, носилками, веревками и поддонами длилась три часа. Пожарные рисковали сами увязнуть, но в итоге вытащили Гидденса и доставили в больницу на вертолете.

Тетя Эндрю отметила, что, вероятно, он просидел в грязи четыре дня.

«Слава Богу, его нашли вовремя. Еще один день, и нам бы так не повезло», — добавила она.

В полиции уточнили, что не рассматривают возможность предъявления Гидденсу каких-либо обвинений «из-за его психического здоровья».

Ранее тайский таксист помог россиянину в поиске пропавшей сестры.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!