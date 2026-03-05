Размер шрифта
Общество

Многодетная мать утопила своего маленького сына во время купания

В Прикамье младенец во время купания утонул по вине пьяной матери
Pixabay

В Пермском крае будут судить женщину, чей сын утонул во время купания. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления СКР.

Угловное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ, ч. 2 ст. 117 УК РФ возбудили против 33-летней жительницы Кудымкара после инцидента, произошедшего в апреле 2025 года. Тогда она, будучи пьяной, оставила своего сына, которому было несколько месяцев, без присмотра во время купания. В результатуте младенец утонул.

Впоследствии стало известно, что с сентября 2024 года по апрель 2025-го женщина систематически истязала двух старших детей. Пермячку лишили прав на четверых детей, их изъяли из семьи. Дело направлено в суд.

До этого в Вологодской области мать троих детей лишили родительских прав после того, как она вступила в секту.

В беседе с сотрудниками профильных органов женщина заявила, что «воспитанием детей занимается в своих молитвах» и не живет с ними из-за того, что муж не верит в «царя и отечество». В итоге он потребовал лишить ее родительских прав через суд. Иск удовлетворили, оставив сыновей с отцом.

Ранее в Липецке мать пыталась отравить двоих детей таблетками.

 
