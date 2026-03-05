Многодетная мать утопила своего маленького сына во время купания

В Прикамье младенец во время купания утонул по вине пьяной матери

В Пермском крае будут судить женщину, чей сын утонул во время купания. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления СКР.

Угловное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ, ч. 2 ст. 117 УК РФ возбудили против 33-летней жительницы Кудымкара после инцидента, произошедшего в апреле 2025 года. Тогда она, будучи пьяной, оставила своего сына, которому было несколько месяцев, без присмотра во время купания. В результатуте младенец утонул.

Впоследствии стало известно, что с сентября 2024 года по апрель 2025-го женщина систематически истязала двух старших детей. Пермячку лишили прав на четверых детей, их изъяли из семьи. Дело направлено в суд.

