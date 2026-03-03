В Липецке мать пыталась отравить двоих детей таблетками

В Липецке заключили под стражу мать, которая пыталась отравить детей таблетками

В Липецке 41-летняя женщина напоила восьмилетнюю дочь и пятилетнего сына таблетками, пытаясь их отравить. Об сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.

Инцидент произошел 26 февраля. Подозреваемая дала восьмилетней дочери и пятилетнему сыну несколько лекарств, а затем попыталась свести счеты с жизнью. О случившемся она рассказала соседке, которая вызвала скорую.

Всю семью доставили в больницу. Детей оставили под наблюдением врачей, их здоровью ничего не угрожает. Женщину выписали. Ранее семья не состояла на учете как неблагополучная. Суд арестовал подозреваемую, расследование контролирует прокуратура. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого житель Липецкой области пытался накормить бывшую жену бананом с ртутью, но попался. Женщина обнаружила ртуть в банане, который хранила в ящике стола, а в течение следующих нескольких дней ртуть была найдена в колпачке от маркера, закрепленном при помощи металлической проволоки внутри батареи, и в корпусе монитора.

Ранее мужчина отравил соседей, залив еду спреем от насекомых.