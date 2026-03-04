Синоптик сообщил о температурных качелях в Москве 8 марта

Синоптик Цыганков: в ночь на 8 марта в Москве ожидаются морозы до -10 градусов

В ночь на 8 марта столбики термометров в Москве опустятся до -10 градусов. Однако днем температура воздуха в столице прогреется до 0 градусов, сообщил синоптик Анатолий Цыганков в беседе с «Осторожно, новости».

«В сам праздник будет хорошо: температура воздуха днем будет около 0. Мы ожидаем, что выглянет Солнце, поэтому это должно порадовать женщин в этот день», — спрогнозировал синоптик.

До этого врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев предупредил россиян, что из-за перепадов температуры весной и высокой влажности почвы после таяния снега повышается риск заболеть гайморитом, воспалениями уха и ранними аллергическими ринитами. По словам медика, в этот период на фоне обманчиво теплой погоды многие легко одеваются и рискуют столкнуться с переохлаждением, что приводит к увеличению числа воспалительных заболеваний околоносовых пазух и носоглотки.

Врач отметил, что весной также обостряются тубоотиты и воспаление небных миндалин. Он посоветовал не переносить болезнь на ногах и своевременно обращаться за медицинской помощью.

