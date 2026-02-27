Российские врачи спасли мужчину, который проглотил кусок стекла

В Уфе мужчина проглотил кусок стекла и оказался в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел, когда мужчина пил из бутылки и случайно проглотил острый кусок — как он туда попал, не уточняется. Уже через несколько минут у него началась рвота с кровью и боль в груди, и он вызвал бригаду скорой помощи. В медицинском учреждении выяснилось, что стекло застряло у пациента в пищеводе рядом с крупными сосудами.

В результате врачу-эндоскописту удалось аккуратно извлечь инородное тело, избежав разрезов. В настоящий момент пациент чувствует себя хорошо и уже выписан домой.

До этого младенец едва не задохнулся из-за маникюра своей матери в Челябинской области. Врачи обнаружили в голосовой щели ребенка фрагмент нарощенного ногтя.

Ранее мигрант проглотил батарейку, чтобы избежать депортации.