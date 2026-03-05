Размер шрифта
Девочка выпала из окна в Томске и не выжила

NGS70.RU: в Томске девочка не выжила, выпав из окна
Galina Yakuba/Shutterstock/FOTODOM

В Томске 14-летняя девочка упала с высоты и не выжила. Об этом сообщает NGS70.RU.

Инцидент произошел вечером 1 марта на улице Ивана Черных. По словам очевидцев, девочка зашла в подъезд дома №66, а через 20 минут выпала из окна.

Спасти подростка не удалось. В данный момент следователи устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

До этого в Саратовской области 14-летняя получила травмы, оступившись и упав с высоты в заброшенном здании. Несовершеннолетняя получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ссадины и ушибы. Пострадавшую доставили в местную больницу, по факту произошедшего начали доследственную проверку.

Ранее десятиклассница выпала с 20-го этажа в Петербурге и приземлилась на козырек подъезда.

 
