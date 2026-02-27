Десятиклассница выпала с 20-го этажа в Петербурге и приземлилась на козырек подъезда

78.ru: в Петербурге школьница выжила после падения с 20-го этажа

В Петербурге несовершеннолетнюю госпитализировали с тяжелыми травмами после падения с большой высоты. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел во Фрунзенском районе в многоэтажке на Малой Балканской улице. Десятиклассница выпала с 20-го этажа, девочка упала на козырек подъезда, она госпитализирована в тяжелом состоянии. Обстоятельства случившегося выясняются.

До этого в Петербурге прохожие поймали ребенка, выпавшего из окна квартиры. Двухлетний мальчик находился в комнате без присмотра. Он смог самостоятельно открыть окно, на котором не было защитного замка, и выпал. Ребенка заметили прохожие, которые сумели поймать его с помощью растянутой куртки. В момент происшествия отец ребенка ходил в магазин, а дома с детьми осталась супруга. Пострадавший мальчик госпитализирован с кататравмой в тяжелом состоянии.

Ранее в Подмосковье девушка выпала из окна седьмого этажа после ссоры с женихом.