Дело завели после того, как школьнице оторвало палец на квесте в Краснодаре

В Краснодаре завели дело после того, как школьнице оторвало палец на квесте

В Краснодаре возбудили дело после инцидента со школьницей, которая осталась без части пальца на квесте. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по ст.238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

Инцидент произошёл 1 марта в квест-центре на улице Коммунаров, когда школьница пришла на день рождения подруги. В ходе развлекательного мероприятия актер захлопнул дверь, ударив прямо по пальцу девушки — произошла травматическая ампутация фаланги безымянного пальца, и этот момент попал на видео. Ампутированную часть пальца никто не подобрал — она осталась лежать на полу в дверном проеме.

