В российском тату-салоне клиента заразили инфекцией

В Татарстане временно закрыли тату-салон, в котором клиента заразили инфекцией. Об этом сообщает республиканский Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование после того, как у клиента тату-салона «Чернила» в городе Набережные Челны заподозрили инфекцию. Специалисты обнаружили в салоне множество нарушений — в кабинетах не было раковин для мытья рук, нарушались правила дезинфекции и стерилизации инструментов, а также не работал производственный контроль. Сотрудники не проходили медосмотры и работали без спецодежды, а между рабочими местами отсутствовали перегородки.

В отношении индивидуального предпринимателя составили протоколы и временно опечатали помещение. Суд поддержал требования ведомства и закрыл салон на 60 суток.

