Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Россиянин потребовал наказать жену за то, что она скрыла ВИЧ-статус и заразила его

31tv.ru: в Челябинске мужчина потребовал наказать жену, заразившую его ВИЧ
Shutterstock

В Челябинске местный житель потребовал наказать свою супругу, которая скрыла от него ВИЧ-статус и заразила его. Об этом сообщает 31tv.ru.

Обман вскрылся после 13 лет брака, когда супруги уже развелись — за это время у них родилось двое детей. Мужчине позвонили из больницы и попросили привезти малолетних для постановки на учет. Именно тогда он и узнал, что бывшая жена больна туберкулезом и ВИЧ-инфекцией без лечения.

Женщина призналась, что заразилась до брака, но боялась рассказать избраннику. При этом терапию она принимала лишь во время беременности. Мужчина обследовался и узнал, что у него осталось лишь 7% здоровых клеток. По его словам, более раннее начало терапии могло бы сохранить его здоровье.

Потерпевший требует привлечь экс-супругу к ответственности по статье 122 УК РФ — заражение ВИЧ-инфекцией. Однако полиция отказывает в возбуждении дела, ссылаясь на показания женщины, которая заявила, что сообщала ему о болезни. Мужчина готов пройти полиграф и очную ставку.

Ранее ВИЧ-инфицированный мужчина изнасиловал 13-летнюю школьницу.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!