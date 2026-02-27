Россиянин потребовал наказать жену за то, что она скрыла ВИЧ-статус и заразила его

В Челябинске местный житель потребовал наказать свою супругу, которая скрыла от него ВИЧ-статус и заразила его. Об этом сообщает 31tv.ru.

Обман вскрылся после 13 лет брака, когда супруги уже развелись — за это время у них родилось двое детей. Мужчине позвонили из больницы и попросили привезти малолетних для постановки на учет. Именно тогда он и узнал, что бывшая жена больна туберкулезом и ВИЧ-инфекцией без лечения.

Женщина призналась, что заразилась до брака, но боялась рассказать избраннику. При этом терапию она принимала лишь во время беременности. Мужчина обследовался и узнал, что у него осталось лишь 7% здоровых клеток. По его словам, более раннее начало терапии могло бы сохранить его здоровье.

Потерпевший требует привлечь экс-супругу к ответственности по статье 122 УК РФ — заражение ВИЧ-инфекцией. Однако полиция отказывает в возбуждении дела, ссылаясь на показания женщины, которая заявила, что сообщала ему о болезни. Мужчина готов пройти полиграф и очную ставку.

