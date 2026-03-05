«Это не шутка»: в Рязанской области человек с внешностью Зеленского пристает к прихожанам

В Рязанской области появился подозрительный вербовщика, который, по словам очевидцев, имеет поразительное сходство с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в своем аккаунте «ВКонтакте» сообщил настоятель Николо-Ямского храма Рязани и главный редактор газеты «Логосъ» Дмитрий Фетисов.

«Это не шутка. Возможно, идет процесс попытки создания псевдоправославной секты», — отметил он.

Как рассказал священнослужитель, «угрюмый» двойник украинского лидера ходит по церквям и зазывает прихожан на частную квартиру под предлогом посещения православного «киноклуба». Примечательно, что в разговорах мужчина представляется Владимиром, что добавляет сходства.

ФСБ России с сентября 2025 года перекрыла порядка 100 каналов связи, используемых спецслужбами Украины для вербовки россиян в целях организации диверсий и дистанционного мошенничества. В ведомстве отметили, что с помощью этих каналов Киев вовлекал россиян в реализацию и координацию диверсионно-террористической деятельности, распространение ложных угроз о терактах, а также мошенничество.

