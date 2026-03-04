Авиакомпания не пустила россиян на борт самолета в ОАЭ из-за гражданства

Shot: туристов из РФ не пустили на рейс из Мале в ОАЭ

Авиакомпания Emirates отказалась предоставлять услуги некоторым туристам. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Всего, по данным Telegram-канала, из Мале в Дубай должны были вылететь 15 граждан России. Однако из-за того, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась, россиянам объявили, что на борт поднимутся только резиденты ОАЭ.

«Посадить в самолет наших граждан не готовы даже при условии, что будут свободные места», – сообщается в публикации.

Каких-либо инструкций о дальнейших действиях в авиакомпании якобы не дали. Отмечается, что людей не пускают в терминал и говорят, что они мешают другим пассажирам.

Из-за сложившейся ситуации туристы вынуждены за свои деньги снимать жилье.

До этого в Дубае застряла многодетная семья. В последний день отдыха они приехали в аэропорт, где их возили по взлетному полю, но вскоре сообщили, что небо закрыто. В результате родителей и детей поселили в местный отель.

Ранее десятки граждан РФ застряли на круизном корабле в Катаре.