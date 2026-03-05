Размер шрифта
Синоптик спрогнозировал смешанные осадки и гололед в столичном регионе

На предстоящие длинные выходные жителям столичного региона спрогнозировали похолодание, однако по силе морозов точные показатели пока неизвестны. Ожидаются перепады температур и смешанные осадки, что приведет к гололедице, рассказал RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

На пятницу и субботу он спрогнозировал колебания температуры воздуха от 0 до +4 градусов, а в ночь на субботу – начало похолодания. По области температура может опуститься до -4…-9 градусов, в столице до -5 градусов, отметил Ильин. В воскресенье днем ожидается около 0 градусов в столице и до -4 по области.

В понедельник прогнозируется ночное усиление морозов, но значения можно будет определить лишь краткосрочными прогнозами на ближайшие сутки. При этом синоптик предупредил, что в пятницу пройдет небольшой снег, который на фоне температурных колебаний приведет к гололедице, которая сохранится и в субботу, когда ожидается уже смешанная ваза осадков. Также в первый выходной будет дуть достаточно сильный ветер порывами до 10-15 м/с.

О температурных качелях в Москве также предупреждал синоптик Анатолий Цыганков. По его словам, в ночь на 8 марта столбики термометров в Москве опустятся до -10 градусов, однако днем температура воздуха в столице прогреется до 0 градусов.

Москвичей ранее предупредили о похолодании после 8 марта.

 
