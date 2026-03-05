Москвичей предупредили о похолодании после 8 марта

Синоптик Макарова: в Москве после 8 марта будет на 8 градусов холоднее нормы

После 8 марта температура в Европейской части опустится на 8°C ниже климатической нормы, заявила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Она отметила, что в столице такое похолодание прогнозируется уже 9 марта. Ночью ожидается -9°C, а днем температура будет колебаться в диапазоне -3...8°C.

«У нас и 6-го понижение температуры до нормы будет, 7-го немножко потеплеет, 8-го тоже около нормы, облачно с прояснениями, местами небольшой снег в течение суток», — сказала она.

Синоптик добавила, что 8 марта в Москве и Подмосковье будет светить солнце. Ночью ожидается -4°C, а днем — -4°C...+1°C.

На этой неделе на фоне резкого потепления в столичном регионе из зимней спячки в некоторых местах преждевременно вышли ужи. По словам зоолога Ильи Гомыранова, если по земле проходят трубы, то рядом тепло, поэтому сход снега сразу пробуждает рептилий. Пока погода остается достаточно холодной для змей, обычно для активности ужей воздух должен прогреться минимум до 10°C.

