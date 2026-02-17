Размер шрифта
Невролог объяснила, как длительное использование гаджетов влияет на здоровье

Невролог Кокоткина: длительное использование гаджетов приводит к отечности лица
Использование гаджетов на протяжении долгого времени может привести к отечности лица, сбоям в мочевыделительной системе и другим проблемам со здоровьем. Об этом «Известиям» рассказала невролог, нарколог, кандидат медицинских наук Людмила Кокоткина.

Специалист объяснила, что длительное использование гаджетов, а также малоподвижный образ жизни становятся вызывают лимфостаз, при котором нарушается отток лимфы. В результате этого лицо человека становится отекшим.

Невролог добавила, что излучение от устройств негативно влияет на конъюнктиву, склеру глаз и кожу, провоцируя покраснения и высыпания. Кроме того, неправильные условия сна и отхода к нему, если человек пользуется смартфоном в темноте, могут стать причиной нарушения циркадного ритма.

«Развитие мозга в подростковом возрасте требует достаточного количества кислорода и питательных веществ. Недостаток физических активностей и свежего воздуха может привести к гипоксии и нарушениям в работе нейронов. Это, в свою очередь, сказывается на психическом развитии: несмотря на физическое созревание, подросток может испытывать трудности в формировании когнитивных функций и психической устойчивости», — предупредила эксперт.

Она порекомендовала ограничивать время, проведенное за гаджетами, до 40 минут и регулярно двигаться. Специалист также отметила, что в образовательных учреждениях необходимо ограничить использование смартфонов во время учебного процесса.

Врач-невролог Военно-медицинской академии РФ Павел Хорошев до этого говорил, что зависимость от гаджетов значительно ухудшает как физическое, так и ментальное здоровье человека. Особенно вредно «залипание» при просмотре коротких видео, поскольку оно приводит к атрофии коры головного мозга.

Ранее россиянам рассказали, что мошенники начали использовать замедление Telegram для обмана.
 
