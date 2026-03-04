Врач предупредил об опасности коротких видео для зрения

Просмотр коротких видео, таких как ролики Shorts, сам по себе не портит зрение. Однако он может спровоцировать серьезное цифровое перенапряжение. Об этом РИАМО рассказал врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Сино Гозиев.

По словам специалиста, человек, который смотрит в телефон, начинает моргать в три раза реже. Вместо 15-18 рефлекторных действий в минуту он совершает всего от 5 до 7. В результате слезная пленка быстро испаряется.

Врач отметил, что небольшое расстояние между глазами и экраном гаджета , а также постоянная смена фокуса между текстом, изображением и интерфейсом провоцируют спазм цилиарной мышцы.

«Алгоритмы провоцируют непрерывный просмотр по 30–60 минут и дольше, что превышает физиологические возможности зрительной системы к комфортной работе вблизи. Синий свет при обычном использовании не вызывает необратимых повреждений сетчатки, но может нарушать выработку мелатонина и усиливать зрительный дискомфорт», — добавил он.

Врач-офтальмолог Мария Левина до этого объяснила, что причинами ухудшения зрения могут быть возрастные изменения, хронические болезни, стресс, переутомление и вредные привычки. По ее словам, при снижении зрения, возникшего не из-за возраста, важно своевременно обратиться за помощью к врачу, чтобы предотвратить осложнения.

