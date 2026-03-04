Размер шрифта
Врач предупредил об опасности коротких видео для зрения

Врач Гозиев: просмотр коротких видео вызывает цифровое перенапряжение
carballo/Shutterstock/FOTODOM

Просмотр коротких видео, таких как ролики Shorts, сам по себе не портит зрение. Однако он может спровоцировать серьезное цифровое перенапряжение. Об этом РИАМО рассказал врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Сино Гозиев.

По словам специалиста, человек, который смотрит в телефон, начинает моргать в три раза реже. Вместо 15-18 рефлекторных действий в минуту он совершает всего от 5 до 7. В результате слезная пленка быстро испаряется.

Врач отметил, что небольшое расстояние между глазами и экраном гаджета , а также постоянная смена фокуса между текстом, изображением и интерфейсом провоцируют спазм цилиарной мышцы.

«Алгоритмы провоцируют непрерывный просмотр по 30–60 минут и дольше, что превышает физиологические возможности зрительной системы к комфортной работе вблизи. Синий свет при обычном использовании не вызывает необратимых повреждений сетчатки, но может нарушать выработку мелатонина и усиливать зрительный дискомфорт», — добавил он.

Врач-офтальмолог Мария Левина до этого объяснила, что причинами ухудшения зрения могут быть возрастные изменения, хронические болезни, стресс, переутомление и вредные привычки. По ее словам, при снижении зрения, возникшего не из-за возраста, важно своевременно обратиться за помощью к врачу, чтобы предотвратить осложнения.

Ранее невролог дал советы, как избежать болей из-за использования телефона.

 
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
