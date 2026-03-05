Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

«Брюшной тиф и дизентерия»: весенние паводки грозят россиянам опасными инфекциями

Врач Вознесенский: паводковые воды переносят опасные болезни, включая дизентерию
Фото предоставлено читательницей «Газеты.Ru» Татьяной

Синоптики предупреждают жителей столичного региона, что при стремительном таянии рекордных сугробов они могут превратиться в 5 млн кубометров воды, что сопоставимо с высотой 50-этажного небоскреба. Причем талые воды крайне опасны из-за распространения инфекций, в том числе таких, как брюшной тиф, гепатиты А и Е, дизентерия и другие, рассказал 360.ru врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский.

В обычной талой воде инфекций никаких нет, однако она часто смешивается с канализационными водами, в которых очень много опасных возбудителей, объяснил врач.

«Речь идет о группе кишечных инфекций, которые передаются либо от человека, либо от животных. Если эти талые воды будут попадать к нам на стол, на руки при приготовлении еды, то вероятность заражения кишечными инфекциями повышается», — пояснил специалист.

В том числе это энтеровирус, ротавирус, бактериальные инфекции, включая дизентерию. Также при контакте с талой водой есть риск заразиться туляремией, лептоспирозом, сальмонеллезом, паратифом, аденовирусом и так далее. Среди симптомов выделяют такие, как высокая температура, тошнота, рвота, головная и мышечная боль, носовые кровотечения, слабость, потливость, появление крови в моче, диарея, озноб и прочие. При появлении таких недомоганий важно срочно обратиться к врачу, подчеркнул Вознесенский.

«Каждая из этих инфекций может протекать как в легкой форме, так и очень тяжело — вплоть до необходимости госпитализации. У всех по-разному, это зависит от многих факторов», — добавил он.

Инфекционист призвал учитывать опасность паводковых вод и для животных, которые могут из-за контакта с ними заболеть геморрагической лихорадкой, листериозом, иерсиниозом.

Чтобы снизить риски заражения, врач призвал россиян пить строго чистую, кипяченую воду, мыть и обрабатывать антисептиком руки и все части тела, которые соприкасались с талой водой, никогда не использовать такую воду в хозяйственных целях, не разрешать детям играть в зоне подтоплений.

До этого научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян рассказал, что интенсивность паводков в Московской области будет зависеть от режима таяния — сочетания температуры и осадков. Так, при резком потеплении в сочетании с теплым дождем снег может сойти за несколько дней и вместе с тем вызвать стремительный и высокий паводок. При постепенном росте температур процесс растянется.

В Гидрометцентре ранее предупредили об опасности паводков в Краснодарском крае.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!