«Брюшной тиф и дизентерия»: весенние паводки грозят россиянам опасными инфекциями

Синоптики предупреждают жителей столичного региона, что при стремительном таянии рекордных сугробов они могут превратиться в 5 млн кубометров воды, что сопоставимо с высотой 50-этажного небоскреба. Причем талые воды крайне опасны из-за распространения инфекций, в том числе таких, как брюшной тиф, гепатиты А и Е, дизентерия и другие, рассказал 360.ru врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский.

В обычной талой воде инфекций никаких нет, однако она часто смешивается с канализационными водами, в которых очень много опасных возбудителей, объяснил врач.

«Речь идет о группе кишечных инфекций, которые передаются либо от человека, либо от животных. Если эти талые воды будут попадать к нам на стол, на руки при приготовлении еды, то вероятность заражения кишечными инфекциями повышается», — пояснил специалист.

В том числе это энтеровирус, ротавирус, бактериальные инфекции, включая дизентерию. Также при контакте с талой водой есть риск заразиться туляремией, лептоспирозом, сальмонеллезом, паратифом, аденовирусом и так далее. Среди симптомов выделяют такие, как высокая температура, тошнота, рвота, головная и мышечная боль, носовые кровотечения, слабость, потливость, появление крови в моче, диарея, озноб и прочие. При появлении таких недомоганий важно срочно обратиться к врачу, подчеркнул Вознесенский.

«Каждая из этих инфекций может протекать как в легкой форме, так и очень тяжело — вплоть до необходимости госпитализации. У всех по-разному, это зависит от многих факторов», — добавил он.

Инфекционист призвал учитывать опасность паводковых вод и для животных, которые могут из-за контакта с ними заболеть геморрагической лихорадкой, листериозом, иерсиниозом.

Чтобы снизить риски заражения, врач призвал россиян пить строго чистую, кипяченую воду, мыть и обрабатывать антисептиком руки и все части тела, которые соприкасались с талой водой, никогда не использовать такую воду в хозяйственных целях, не разрешать детям играть в зоне подтоплений.

До этого научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян рассказал, что интенсивность паводков в Московской области будет зависеть от режима таяния — сочетания температуры и осадков. Так, при резком потеплении в сочетании с теплым дождем снег может сойти за несколько дней и вместе с тем вызвать стремительный и высокий паводок. При постепенном росте температур процесс растянется.

В Гидрометцентре ранее предупредили об опасности паводков в Краснодарском крае.