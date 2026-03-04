Размер шрифта
Раскрыты сроки начала сезона аллергии в 2026 году

Онищенко: самый мощный аллерген – береза – начнет опыление в начале апреля
Rene Traut/www.imago-images./Global Look Press

Страдающим от аллергии россиянам нужно принять меры и подготовиться, так как с завершением зимы приближается сезон цветения опасных для них растений. Начнется все с раннего цветения ольхи, а самый мощный аллерген – береза, начнет опыление в начале-середине апреля, рассказал заслуженный врач России, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

Ранней весной, в середине марта, начинают цвести ольха и ива, а следом за березой, в апреле-мае, зацветут дуб, клен, ясень. Для предотвращения серьезных приступов важно своевременно принять меры, в первую очередь – диагностировать заболевание и определить основные аллергены, пояснил врач.

«У кого это хроническое, они начинают пропивать курс профилактических антигистаминных препаратов. Тем, у кого это впервые, нужно обязательно обратиться к врачу», — подчеркнул Онищенко.

Он также отметил, что многое зависит от жилья – после зимы в квартире важно провести генеральную уборку, собрав всю пыль из углов.

Ранее россиянам рассказали, когда нужно начинать прием средств от аллергии.

 
