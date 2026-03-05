Врач рассказала о способах самопомощи при сезонной депрессии

Начало весны приводит к обострению сезонной депрессии и эмоционального истощения, причем в группе риска – женщины, которые сильнее страдают от нехватки солнечного света. При клинической форме депрессии без помощи врача не обойтись, но если симптомы не столь серьезны, можно попробовать справиться самостоятельно, рассказала 360.ru семейный системный психотерапевт, сексолог Лариса Никитина.

«Если это клиническая форма депрессии, сам себя за волосы человек никогда не вытащит. Нужна помощь специалистов, — подчеркнула врач. — Но если это депрессивное настроение, то надо себе давать в первую очередь физические нагрузки. Хорошо бы еще и влюбиться, потому что окситоцин творит чудеса».

В случае обострения плохого настроения на фоне смены сезона может помочь также забота о детях или о домашнем животном, считает психотерапевт. Кроме того, она посоветовала найти интересное хобби – например, заняться творчеством или спортом, которое поможет расслабиться. Это могут быть рисование, танцы, музыка или плавание.

Также Никитина призвала обратить особое внимание на питание, подчеркнув, что богатые триптофаном продукты, включая какао и орехи, могут помочь при депрессивных проявлениях. Хорошо помогает и забота о теле – например, хронический недосып истощает организм, а восстановление режима, правильное питание и физическая активность – поддерживают, заключила психотерапевт.

До этого заслуженный врач России, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал, что для поддержки организма при сезонной депрессии важно скорректировать питание – организм должен получать достаточно витаминов групп D и В, а также магния и железа. Он посоветовал включить в рацион жирную рыбу, продукты из коровьего молока и яичного желтка, а также сделать акцент на употреблении магния, который контролирует состояние мышечной системы и чувство бодрости. Для восполнения его нехватки важно регулярно есть зеленые овощи, брокколи, орехи, гречку, пить какао. Железо организм черпает из печени, красного мяса, гречки, шпината и бобовых.

