Россиянам посоветовали бороться с депрессией яичными желтками и молоком

Для поддержки организма при сезонной депрессии важно скорректировать питание – организм должен получать достаточно витаминов групп D и В, а также магния и железа. Именно гиповитаминоз витамина D во многом усугубляет протекание таких состояний, рассказал заслуженный врач России, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Можно и нужно всем людям, а особенно тем, кто склонен к депрессии, обратиться к врачу. Но поддержать себя можно витаминами еще и группы В, кроме группы D, которые нормализуют работу нервной системы, способствуют устойчивости», — отметил специалист в пресс-центре НСН.

Он посоветовал включить в рацион жирную рыбу, продукты из коровьего молока и яичного желтка, а также сделать акцент на употреблении магния, который контролирует состояние мышечной системы и чувство бодрости. Для восполнения его нехватки важно регулярно есть зеленые овощи, брокколи, орехи, гречку, пить какао. Железо организм черпает из печени, красного мяса, гречки, шпината и бобовых.

Однако если сезонная хандра перетекла в полноценную депрессию, болезненное состояние, то питание не поможет – важно обратиться к врчу, подчеркнул Онищенко.

