Россиянам объяснили, как отличить сезонную хандру от депрессии

С уменьшением светового дня многие сталкиваются с так называемой сезонной хандрой. Легкая грусть, нежелание выбираться из-под одеяла, сниженный тонус. Отличить привычную меланхолию от клинической депрессии важно, ведь разница между ними фундаментальна, рассказала «Газете.Ru» Дарья Суханова, психолог, НЛП-тренер.

«Представьте сезонную хандру как временное облако, набежавшее на солнце. Оно может затянуть небо на несколько дней или недель, сделав мир чуть серее, но сквозь него все еще пробиваются лучи. Вы способны радоваться чашке ароматного чая, объятиям близких, увлекательному фильму. Энергия снижается, но это не парализует вашу повседневную жизнь, вы ходите на работу, общаетесь, выполняете рутинные дела, пусть и с меньшим энтузиазмом. Физиологически это часто связано с сокращением светового дня, влияющим на выработку мелатонина и серотонина, т.е. нейромедиаторов настроения, а также авитаминозом. Организм адаптируется, но порой ему не хватает ресурсов. Это не болезнь, а временный дисбаланс, часто отступающий сам по себе с возвращением солнца или при помощи простых действий такие как прогулки, витамины, достаточное количество сна», — объяснила она.

Совсем иное дело депрессия. Если хандра — облако, то депрессия — глубокая, бездонная пропасть, поглощающая свет полностью. Это состояние держится не днями, а неделями, месяцами, годами.

«Главное отличие — потеря способности радоваться (ангедония). То, что раньше приносило удовольствие, теперь не вызывает эмоций, а порой и отталкивает. Депрессия проникает во все сферы жизни; она влияет на сон, аппетит, либидо, концентрацию и память. Человек обесточен, опустошен, физически истощен. Могут появиться боли, тяжесть в теле, хроническая усталость, не проходящая даже после длительного отдыха, расстройства сна, проблемы с ЖКТ, каждое действие приходится делать через усилие. Мысли становятся вязкими, мрачными, пессимистичными, возникает ощущение безнадежности, никчемности или вины. Даже простейшие задачи, как встать с постели или принять душ, кажутся непосильными», — рассказала психолог.

Профессиональное обоснование этих различий кроется в глубинных нейробиологических изменениях. При клинической депрессии речь идет о серьезных, устойчивых нарушениях в работе мозга, затрагивающих нейронные сети и системы нейромедиаторов (серотонина, норадреналина, дофамина). Это не «плохое настроение», которое можно усилием воли переключить, а болезнь, требующая профессиональной диагностики, комплексного подхода и, зачастую, профессиональной помощи.

«Если грусть отступает, например, при встрече с друзьями или после хорошего фильма, то это, скорее всего, хандра. Если же ничто не приносит облегчения, а состояние мешает работать, учиться, заботиться о себе и близких на протяжении двух недель и более, тогда пора бить тревогу, в этом и отличие – депрессия устойчива и всепроникающа. Не стоит бояться или стыдиться этого; обратитесь за помощью к психотерапевту или психиатру, клиническую депрессию может диагностировать только врач, проведя соответствующую диагностику и при необходимости предложит лечение», — резюмировала эксперт.

