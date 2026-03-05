Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Врач раскрыл, как долго можно носить одну и ту же одежду

Врач Миронов: длительный контакт с одной и той же одеждой ведет к закупорке пор
brizmaker/Shutterstock/FOTODOM

Использование одной и той же одежды на протяжении нескольких дней делает из вещи инкубатор для патогенной микрофлоры, поскольку кожа постоянно выделяет пот и сбрасывает ороговевшие чешуйки эпидермиса. Об этом РИАМО рассказал врач Евгений Миронов.

По словам эксперта, пот, сало и ороговевшие чешуйки оседают на волокнах вещей и образуют питательную среду, подходящую для размножения бактерий и дрожжевых грибков. В итоге длительный контакт с грязной одеждой приводит к закупорке пор, возникновению фолликулита, обострению акне на теле, а также к появлению опрелостей и грибковых инфекций в складках кожи.

Врач напомнил о необходимости соблюдать правила гигиены. Следует стирать нательное белье, базовые футболки, носки и спортивную форму после каждого использования. Одежду второго слоя, в числе которой джинсы и плотные кофты, можно носить не больше трех-четырех раз при отсутствии обильного пота. Постельное белье нужно менять минимум раз в неделю, а банные полотенца — спустя три применения.

«Многие совершают опасную ошибку — перебарщивают со стиральным порошком. Избыток моющего средства физически не выполаскивается из ткани. Волокна забиваются агрессивными поверхностно-активными веществами, энзимами и отдушками. При трении о тело, особенно когда кожа слегка потеет, эти химикаты растворяются и проникают в эпидермис. Это верный путь к контактному дерматиту: кожа краснеет, нестерпимо зудит, сохнет, появляются мелкие высыпания и микротрещины», — предупредил специалист.

По его словам, у обладателей чувствительной кожи остатки порошка могут вызвать обострение экземы или атопического дерматита. Чтобы избежать проблем, важно дозировать средство для стирки по инструкции, а для нательного белья использовать функцию дополнительного полоскания.

Юрист Алла Георгиева до этого говорила, что перед тем, как сдать вещи химчистку, потребителям важно подробно изучить и перечислить имеющиеся дефекты, чтобы взыскать компенсацию в случае порчи одежды. В договоре также нужно указать, кто сдает и кому, подробно описать вещь, а также указать все имеющиеся недостатки сдаваемого предмета.

Ранее в Москве запустили пилотный проект по сбору ненужной одежды.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!