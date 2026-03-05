Врач раскрыл, как долго можно носить одну и ту же одежду

Врач Миронов: длительный контакт с одной и той же одеждой ведет к закупорке пор

Использование одной и той же одежды на протяжении нескольких дней делает из вещи инкубатор для патогенной микрофлоры, поскольку кожа постоянно выделяет пот и сбрасывает ороговевшие чешуйки эпидермиса. Об этом РИАМО рассказал врач Евгений Миронов.

По словам эксперта, пот, сало и ороговевшие чешуйки оседают на волокнах вещей и образуют питательную среду, подходящую для размножения бактерий и дрожжевых грибков. В итоге длительный контакт с грязной одеждой приводит к закупорке пор, возникновению фолликулита, обострению акне на теле, а также к появлению опрелостей и грибковых инфекций в складках кожи.

Врач напомнил о необходимости соблюдать правила гигиены. Следует стирать нательное белье, базовые футболки, носки и спортивную форму после каждого использования. Одежду второго слоя, в числе которой джинсы и плотные кофты, можно носить не больше трех-четырех раз при отсутствии обильного пота. Постельное белье нужно менять минимум раз в неделю, а банные полотенца — спустя три применения.

«Многие совершают опасную ошибку — перебарщивают со стиральным порошком. Избыток моющего средства физически не выполаскивается из ткани. Волокна забиваются агрессивными поверхностно-активными веществами, энзимами и отдушками. При трении о тело, особенно когда кожа слегка потеет, эти химикаты растворяются и проникают в эпидермис. Это верный путь к контактному дерматиту: кожа краснеет, нестерпимо зудит, сохнет, появляются мелкие высыпания и микротрещины», — предупредил специалист.

По его словам, у обладателей чувствительной кожи остатки порошка могут вызвать обострение экземы или атопического дерматита. Чтобы избежать проблем, важно дозировать средство для стирки по инструкции, а для нательного белья использовать функцию дополнительного полоскания.

