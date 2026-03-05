Эксперт рассказала, как чувство голода влияет на лишние покупки

Поход в магазин за продуктами на голодный желудок может привести к лишним покупкам и незапланированным тратам, поскольку это чувство усиливает желание получить мгновенное удовлетворение. Об этом в разговоре с «Известиями» предупредила финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева.

Специалист объяснила, что когда желудок пуст, в организме начинается выработка грелина, известного как гормон голода. Он воздействует на участки мозга, которые отвечают за чувство вознаграждения. В итоге человек начинает пытаться как можно быстрее восполнить энергию и покупает сытную и калорийную пищу, в числе которой выпечка и снеки.

Эксперт добавила, что чувство голода также снижает способность к долгосрочному планированию и усиливает желание получить мгновенное удовлетворение. В результате человек акцентирует внимание не на продукты из заранее составленного списка, а на товары, которые можно съесть сразу после оплаты.

«Покупки в этом состоянии отражают не реальные потребности, а стремление как можно быстрее снять дискомфорт. Кроме того, недостаточный сон, стресс и спешка усиливают импульсивные решения. В результате продуктовая корзина наполняется спонтанными покупками, а итоговый чек оказывается выше ожидаемого», — подчеркнула финансовый консультант.

Помимо этого, голодные покупатели зачастую обращают внимание на новые продукты и товары в яркой упаковке, стремясь добиться разнообразия.

До этого Матвеева говорила, что сократить траты при походе в магазин поможет осознанный подход к покупкам. По ее словам, для этого нужно заранее составить список необходимых товаров, внимательно изучить ассортимент и не заострять внимание на красивых упаковках.

