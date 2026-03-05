Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Эксперт рассказала, как чувство голода влияет на лишние покупки

Эксперт Матвеева: поход в магазин на голодный желудок приводит к лишним тратам
KOTOIMAGES/Shuttestock/FOTODOM

Поход в магазин за продуктами на голодный желудок может привести к лишним покупкам и незапланированным тратам, поскольку это чувство усиливает желание получить мгновенное удовлетворение. Об этом в разговоре с «Известиями» предупредила финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева.

Специалист объяснила, что когда желудок пуст, в организме начинается выработка грелина, известного как гормон голода. Он воздействует на участки мозга, которые отвечают за чувство вознаграждения. В итоге человек начинает пытаться как можно быстрее восполнить энергию и покупает сытную и калорийную пищу, в числе которой выпечка и снеки.

Эксперт добавила, что чувство голода также снижает способность к долгосрочному планированию и усиливает желание получить мгновенное удовлетворение. В результате человек акцентирует внимание не на продукты из заранее составленного списка, а на товары, которые можно съесть сразу после оплаты.

«Покупки в этом состоянии отражают не реальные потребности, а стремление как можно быстрее снять дискомфорт. Кроме того, недостаточный сон, стресс и спешка усиливают импульсивные решения. В результате продуктовая корзина наполняется спонтанными покупками, а итоговый чек оказывается выше ожидаемого», — подчеркнула финансовый консультант.

Помимо этого, голодные покупатели зачастую обращают внимание на новые продукты и товары в яркой упаковке, стремясь добиться разнообразия.

До этого Матвеева говорила, что сократить траты при походе в магазин поможет осознанный подход к покупкам. По ее словам, для этого нужно заранее составить список необходимых товаров, внимательно изучить ассортимент и не заострять внимание на красивых упаковках.

Ранее стало известно, сколько россиян снимают стресс готовкой.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!