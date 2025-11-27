Россиянам рассказали, как сэкономить при походе в магазин

Сократить траты при походе в магазин поможет осознанный подход к покупкам. Для этого важно заранее составлять список необходимых товаров, внимательнее изучать ассортимент и не заострять внимание на красивых упаковках. Об этом «Известиям» рассказала финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева.

«Красивая упаковка или заманчивые предложения — классические триггеры для спонтанных покупок, которые бьют и по кошельку, и часто по балансу рациона. Золотое правило — составлять список покупок и ходить в магазин сытым. Это не только дисциплинирует, но и помогает продумать сбалансированный рацион на несколько дней вперед», — предупредила специалист.

Она объяснила, что существенную выгоду можно получить благодаря привычке внимательно изучать весь ассортимент. По словам Матвеевой, на верхних и нижних полках нередко находятся более доступные аналоги и товары собственных марок магазина, состав которых также может быть качественным.

Также контролировать количество и качество покупок поможет выбор в пользу весовых товаров. Эксперт рассказала, что в таких случаях покупатель сам может определить, какое количество фруктов или овощей ему нужно, а также может самостоятельно выбрать плоды и избежать переплаты за упаковку.

Помимо этого, важно рационально подходить к покупке готовой еды, добавила Матвеева. По ее словам, в определенные часы магазины снижают цену на такие блюда, что позволяет сэкономить без ущерба для разнообразия рациона.

Специалист также подчеркнула, что многие покупатели не пользуются программами лояльности и кешбэк-сервисами, которые позволяют вернуть часть средств и копить на будущие покупки. Кроме того, дополнительным преимуществом таких приложений становятся персональные предложения с повышенным кешбэком на различные категории товаров, напомнила эксперт.

Эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина до этого посоветовала россиянам перейти от импульсивных покупок одежды к рациональному гардеробу. Она отметила в разговоре с «Газетой.Ru», что вещи, которые не подходят по размеру и стилю или испорчены, без сожаления стоит отправить на благотворительность, перепродажу или в переработку, а в крайнем случае — просто выбросить.

