На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как сэкономить при походе в магазин

Эксперт Матвеева: перед походом в магазин нужно заранее составить список покупок
true
true
true
close
Depositphotos

Сократить траты при походе в магазин поможет осознанный подход к покупкам. Для этого важно заранее составлять список необходимых товаров, внимательнее изучать ассортимент и не заострять внимание на красивых упаковках. Об этом «Известиям» рассказала финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева.

«Красивая упаковка или заманчивые предложения — классические триггеры для спонтанных покупок, которые бьют и по кошельку, и часто по балансу рациона. Золотое правило — составлять список покупок и ходить в магазин сытым. Это не только дисциплинирует, но и помогает продумать сбалансированный рацион на несколько дней вперед», — предупредила специалист.

Она объяснила, что существенную выгоду можно получить благодаря привычке внимательно изучать весь ассортимент. По словам Матвеевой, на верхних и нижних полках нередко находятся более доступные аналоги и товары собственных марок магазина, состав которых также может быть качественным.

Также контролировать количество и качество покупок поможет выбор в пользу весовых товаров. Эксперт рассказала, что в таких случаях покупатель сам может определить, какое количество фруктов или овощей ему нужно, а также может самостоятельно выбрать плоды и избежать переплаты за упаковку.

Помимо этого, важно рационально подходить к покупке готовой еды, добавила Матвеева. По ее словам, в определенные часы магазины снижают цену на такие блюда, что позволяет сэкономить без ущерба для разнообразия рациона.

Специалист также подчеркнула, что многие покупатели не пользуются программами лояльности и кешбэк-сервисами, которые позволяют вернуть часть средств и копить на будущие покупки. Кроме того, дополнительным преимуществом таких приложений становятся персональные предложения с повышенным кешбэком на различные категории товаров, напомнила эксперт.

Эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина до этого посоветовала россиянам перейти от импульсивных покупок одежды к рациональному гардеробу. Она отметила в разговоре с «Газетой.Ru», что вещи, которые не подходят по размеру и стилю или испорчены, без сожаления стоит отправить на благотворительность, перепродажу или в переработку, а в крайнем случае — просто выбросить.

Ранее россияне назвали главные финансовые страхи в 2026 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами