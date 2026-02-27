Размер шрифта
Россиянам напомнили о важных изменениях в сфере ЖКХ с 1 марта

В Госдуме рассказали о новых законах в сфере ЖКХ, которые заработают с 1 марта
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В России с 1 марта вступят в силу новые нормы в сфере жилищного законодательства, которые, в числе прочего, затронут вопросы оплаты коммуналки, отчетности и правил работы УК с жильцами. Об этом в беседе с RT напомнил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

«Главное изменение, которое почувствуют на себе все собственники квартир, — перенос предельного срока внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги», — отметил депутат, добавив, что крайний срок сдвигается с 10-го на 15-е число.

Вместе с тем изменится и срок доставки квитанций, которые теперь россияне должны получать не позднее пятого числа каждого месяца. Новые сроки оплаты распространяются на всех граждан вне зависимости от договора управления, решений собраний собственников и так далее, подчеркнул Чаплин.

Также в марте изменится форма платежек, причем бумажные квитанции сохранятся, несмотря на переход большинства граждан на электронную форму оплаты. Цифровые квитанции же будут по-прежнему доступны в ГИС ЖКХ – на них можно ориентироваться во избежание попадания на уловки мошенников, которые зачастую распространяют фальшивые бумажные платежки.

Чаплин напомнил, что с марта изменятся требования к работе УК и ТСЖ – в частности, они должны будут отчитываться о своей работе в ГИС ЖКХ по единой утвержденной форме. В том числе отчеты должны содержать данные о доходах, расходах, долгах, выполненных работах и так далее. Все это поможет собственникам лучше контролировать их работу, а в случае расхождения с фактическими данными – жаловаться в жилинспекцию и менять УК, подчеркнул депутат.

Подробнее о том, для чего сдвинуты сроки платежей за ЖКУ, когда будут приходить квитанции и что грозит неплательщикам — в материале «Газеты.Ru».

В Госдуме ранее объяснили принцип погашения коммуналки одиноким пенсионерам.

 
